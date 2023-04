Torna domenica il concerto internazionale di tromba barocca

Grande evento domenica alle 18 in chiesa a Sant’Agostino con il concerto a conclusione dell’annuale Masterclass Internazionale di Tromba barocca "Terre del Reno", organizzata fin dal 2009 dalla Pro Loco di Sant’Agostino in collaborazione col comune e diverse realtà del territorio, con la direzione artistica di Michele Santi. Un seminario teorico-pratico di studio della tromba barocca nelle sue diverse fogge, rinascimentale, naturale e barocca, tenuto dai più illustri esecutori, docenti e studiosi del panorama internazionale ed aperto a professionisti e studenti di tutti i livelli e il più importante evento del suo genere in Italia e tra i più seguiti e longevi d’Europa. La XIV edizione del Masterclass internazionale sarà una tre giorni che inizierà venerdì tenuta da docenti e concertisti di fama internazionale come Stephen Mason, prima tromba dell’Orchestra del Teatro di Lisbona, Jonathan Pia, docente al Conservatorio di Milano, mentre il concerto ha avuto il patrocinio del Conservatorio Statale di Musica "Frescobaldi" e del Conservatorio Statale "Maderna" di Cesena. Evento che sarà animato da un ensemble di 15 trombe barocche e timpani storici. "Grazie al comune per il contributo economico, alla parrocchia e alle associazioni Pro Loco Sant’Agostino e San Carlo, Ancescao Sant’Agostino, gruppo fotografico Iride, i Conservatori di Ferrara e Cesena per il supporto – dice il direttore artistico Michele Santi –. Un importante e consolidato momento musicale gratuito ed aperto a tutti di alto livello artistico ed un omaggio per il territorio".