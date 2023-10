Torna Fai d’autunno, i gioielli del territorio

Tornano oggi e domani le Giornate Fai di Autunno, il grande evento nazionale dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, che vedrà, in veste di protagonisti, ancora una volta gli studenti

dell’istituto tecnico ‘Aleotti’. In trecentocinquanta città d’Italia si potranno visitare settecento luoghi di storia, arte e natura, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti. Questa edizione darà particolare spazio alla conoscenza, all’istruzione, alle università e Ferrara non ha perso l’occasione per essere in prima linea.