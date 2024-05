Torna ’Famiglie in festa’ . Laboratori e spettacoli. Ci si trova all’acquedotto

pFERRARA

Tre settimane di laboratori, spettacoli e attività sportive. Si tratta della quarta edizione di ‘famiglie in festa’, che si terrà da lunedì 13 a venerdì 31 maggio nell’area dell’acquedotto monumentale, in piazza XXIV Maggio.

L’iniziativa è stata presentata ieri in Comune, dall’assessore Dorota Kusiak, il dirigente dei servizi educativi, scolastici e per le famiglie del Comune di Ferrara Sandro Bastia, la responsabile comunale dei servizi educativi Cinzia Guandalini, Nicola Borsetti dello Studio Borsetti srl, il presidente del Csi Ferrara Enrico Venturini ed Elia Venturini del gruppo Play all day del Csi, la presidente del Centro Iniziativa Ricerca Condizione Infanzia-Circi Anna Maria Bovinelli, Giulia Bertarelli di Cidas e l’illustratore Alberto Lunghini.

"Si tratta di un appuntamento – ha spiegato Dorota Kusiak – rivolto alle famiglie e bambini. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento".

Sabato 18 maggio inoltre la piazza XXIV Maggio sarà animata per l’intera giornata da laboratori e attività nella fascia antimeridiana, dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio, dalle 17 in poi, dove si realizzerà lo spettacolo teatrale ‘felici per sempre’, adatto ad adulti e bambini della compagnia Cart (in caso di maltempo si terrà al Laboratorio ex Verdi). Durante l’edizione di "Famiglia in festa 2024", il 15 maggio sarà celebrata la "Giornata internazionale delle famiglie", istituita dall’Onu.

A partire da lunedì, previste molteplici proposte organizzate dagli operatori dei Centri per bambini e famiglie, del Centro per le famiglie, del laboratorio delle Arti del Comune di Ferrara; da parte dei volontari del Circi e del personale della cooperativa Cidas, oltre che da professionisti che fanno riferimento a compagnie teatrali e società sportive, per intrattenere in modo qualificato e gioioso grandi e piccoli. Tutte le iniziative sono gratuite.

Mario Tosatti