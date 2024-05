Torna Giardini Aperti. Con il Fai una tappa negli orti dei Certosini

Torna anche quest’anno l’appuntamento con Giardini Aperti, iniziativa del Fai (Fondo Ambiente Italiano) Emilia-Romagna. A Ferrara l’appuntamento è domani negli ex orti dei Certosini noti ora come il Condominio “La Vigna”, in Via delle Erbe 29-55, a due passi da Piazza Ariostea.

I volontari del Gruppo Fai Giovani di Ferrara accompagneranno i visitatori alla scoperta di un angolo poco noto della città, un luogo privato ed esclusivo, dove si integrano magistralmente architettura storia e ambiente. Una piacevole passeggiata in un’oasi verde nel cuore del contesto urbano. L’evento avrà luogo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con gruppi di massimo 25 persone in partenza ogni 20 min circa. Non occorre prenotazione e sarà richiesto un contributo, interamente a sostegno del Fai, a partire da 5 euro a persona. Per informazioni si può scrivere a ferrara@faigiovani.fondoambiente.it o seguire il gruppo Fai giovani Ferrara su Facebook e Instagram.