Torna il Biomarché in piazzetta Dante

Questa mattina nuova tappa ad Argenta di Biomarché, il mercato del biologico, ospitato il secondo e il quarto sabato del mese, dalle 9 alle 13, nella piazzetta Largo Dante. In vendita sotto il porticato del municipio frutta, verdura, miele, prodotti per la cura ed il benessere, carne, tutti prodotti all’insegna del biologico. Il "Biomarché" da tempo è presente in alcune realtà romagnole, promuove la cultura del chilometro zero e produce i prodotti senza l’utilizzo di additivi chimici, osservando il naturale ciclo della natura. “Biomarché”, mercatino dedicato completamente ai prodotti biologici del territorio. Il Biomarché offre ai suoi visitatori prodotti a chilometro zero. Vini, formaggi, frutta, verdura, pane, miele ma anche tessuti, prodotti bio per la casa e per la bioedilizia, garantiti nella loro salubrità dai controlli previsti dal metodo di agricoltura biologica.