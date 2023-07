Torna il calcio sul campo di Vigarano Pieve

VIGARANO PIEVE

Torna il calcio e la ‘scuola calcio’ a Vigarano Pieve sia per i bambini che per i ragazzi. Ieri mattina è stato assegnato il campo alla società ‘A.S.D. X Martiri’ di Porotto che si è aggiudicata, per tre anni, il bando che aveva indetto l’amministrazione comunale. "Una promessa che avevamo fatto in campagna elettorale per uno sport che a Vigarano Pieve mancava da troppi anni – ha detto il sindaco Davide Bergamini -. Le famiglie erano costrette a portare i ragazzi ad allenarsi nei comuni di limitrofi. Ora, finalmente, il campo è stato restituito al paese e ad uno sport che ha sempre avuto qui valori, tradizioni, cultura e capacità". La soddisfazione è grande. "Si potrà riprendere a fare calcio – sottolinea il sindaco -. La società X Martiri ha dimostrato di avere un progetto calcistico di grande importanza che prevede l’offerta di opportunità sportive già a partire dai 5 anni di età. E’ una bella società che ha fatto ottimi risultati in questi anni". Ieri mattina è avvenuta la consegna del campo, alla presenza del presidente della società Ciriaco Minichiello, del direttore sportivo Riccardo Alberani e di uno degli allenatori, Cristian Dolcetti. E’ stato un momento di confronto sulla partenza dei lavori. Già ieri mattina stavano tagliando l’erba.

"Il campo è un gioiellino – conferma il presidente Minichiello - ci ho giocato da atleta tanti anni fa. Ci sono solo da pulire gli spogliatoi e da settembre siamo pronti a partire". La società punta sul campo di Vigarano. "Abbiamo 300 tesserati – spiega il presidente – siamo la seconda società a livello calcistico nel comune di Ferrara. Quando a Porotto inizieranno i lavori per la realizzazione del campo sintetico, convoglieremo tutti gli allenamenti, dai pulcini alla prima squadra, sul campo di Vigarano Pieve che diventerà un punto nevralgico". Non è tutto: "Si va rivitalizzare tutta la zona di Vigarano Pieve – aggiunge – e sono certo che arriveranno molti nuovi atleti. Credo che il campo di Vigarano possieda un grande potenziale. Con la riapertura, il campo ospiterà non solo allenamenti, ma anche incontri di calcio, contribuendo così ad arricchire l’offerta sportiva".

Il programma sportivo proposto da X Martiri infatti vuole essere ampio e inclusivo, con attività di base rivolte ai bambini nati dal 2013 al 2018 e l’attività agonistica per i giovani nati dal 2007 al 2012. Per avere informazioni, contatti e per partecipare alle attività calcistiche si può sin da ora chiamare i numeri: 320 0641832 per l’attività di base e 339 482845 per attività agonistica . Il primo bando pubblicato dall’amministrazione comunale per affidare il campo di calcio di Vigarano Pieve era andato deserto. A quel punto il Comune non si era arreso, ha rimesso mano al testo, ha calmierato i prezzi. E finalmente si sono presentati i candidati. La A.S.D. X Martiri gestirà il campo con 1.250 euro all’anno per tre anni.

Claudia Fortini