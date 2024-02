Torna il carnevale con i carri ispirati a personaggi famosi

Tutto è pronto per la Festa di Carnevale in piazza a Copparo, che si svolgerà domani pomeriggio a partire dalle 15. Si tratta del primo evento organizzato dalla Pro Loco dopo il rinnovo del consiglio direttivo avvenuto nelle scorse settimane, con il patrocinio del Comune. Protagonisti del coloratissimo pomeriggio saranno i carri allegorici di Pitoch, ‘il carnevale più carnevale del Basso Ferrarese’, alla loro prima uscita di questa stagione carnevalesca. Le splendide creazioni di cartapesta mezzogoresi, che richiamano gli eventi e i personaggi più significativi dell’anno, sono realizzati con grande abilità dagli artisti che mescolano estro e creatività con tecnica e competenza. Saranno quattro i carri che animeranno il centro: uno fungerà da palco principale al centro della piazza, mentre gli altri tre carri percorreranno il tradizionale itinerario, a partire da via Garibaldi, con il loro carico di gioia ed allegria. La sfilata sarà accompagnata da musica, animazioni, coriandoli e dal tradizionale gettito di giochi. L’atmosfera sarà ancora più coinvolgente grazie alla presenza di giostre e gonfiabili, dei mercatini Creativando (con prodotti frutto di creatività) che saranno allestiti sin dal mattino, e del food, con aperitivo anche a pranzo. Sarà inoltre presente una giuria in incognito per selezionare la "Maschera più Bella" dell’evento: ci sono premi in palio. Insomma, un pomeriggio all’insegna del divertimento, quello che si vivrà a Copparo con una serie di iniziative dedicate a bambine e bambini, e non solo. L’ingresso è libero e gratuito (nella foto, uno dei carri realizzati dagli artisti di Pitoch, ricavata dalla loro pagina Facebook). Ma i festeggiamenti del Carnevale nel Copparese non si fermeranno qui.