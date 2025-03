Torna il carnevale dedicato ai bambini

Domenica dalle 14 alle 19 nelle vie e piazze del centro cittadino, si terrà il carnevale di Argenta. Torna la manifestazione allegorica in una nuova veste dedicata ai più piccoli: laboratori, sfilata, musica, giochi e regali all’insegna del divertimento. L’iniziativa è rganizzato dal Comune di Argenta, insieme alla Pro Loco Gan Consandolo, e in collaborazione con Argenta gym, Energie in movimento, RPC Argenta, Comitato genitori Argenta, Centro per la famiglie, Circolo culturale Solaris, Coop.Soc. La Pieve, Argentea Arte, Centro Artistico Argentano, Polisportiva Gioco e Vita, Cafca, Fedebèn. Senza contare il contributo delle attività commerciali del centro e delle aziende del territorio. In caso di maltempo l’evento verrà rinviato a domenica 23 marzo.