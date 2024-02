Torna il Carnevale degli Este. Cortei e danze per Isabella

Cortei, concerti, danze e tipicità estensi arricchiranno Ferrara per due weekend dedicati al Carnevale rinascimentale. La storia della città e dei suoi personaggi sono al centro dei festeggiamenti che si terranno domani e domenica con il Carnevale degli Este, organizzato dal Comune e dalla Fondazione Ente Palio e il weekend successivo, 17 e 18 febbraio, con il Carnevale Estense. L’edizione di quest’anno del Carnevale degli Este è dedicata in gran parte a una figura di spicco del Rinascimento: Isabella d’Este Gonzaga, primogenita di Ercole I d’Este ed Eleonora d’Aragona, è la protagonista del Carnevale degli Este. Domani e domenica verranno ripercorse le tappe salienti della sua vita, con tre figuranti a rappresentarla prima fanciulla, poi sposa, infine marchesa. La manifestazione guiderà i presenti alla scoperta della vita di una figura cardine della corte ferrarese e innovativa per il suo tempo, diventando un personaggio fondamentale non solo per Ferrara e Mantova, ma per l’Italia e l’Europa.

Il programma nel dettaglio. Domani alle 10 alla Sala Estense si terrà la tavola rotonda ‘Festa arte diplomazia, Isabella d’Este Gonzaga e il potere delle donne nel Rinascimento’, alle 16, in centro storico, ci saranno i cortei del Carnevale seguiti da spettacoli di danza, di tornei e di battaglia in piazza del municipio, mentre alle 21 in Sala Estense è in programma lo spettacolo ‘La Lena’ di Ludovico Ariosto, a cura della Compagnia del Vado e con la partecipazione del gruppo di danza l’Unicorno. Domenica alle 10.30 alla Sala della Musica si terrà il concerto di musiche per Isabella a cura di Enchiridion Cosort, mentre alle 16.30, piazza Castello e piazza del Municipio ospiteranno il corteo del Carnevale degli Este. Alle 17 è il momento in piazza del municipio dell’esibizione di danza in onore di Isabella d’Este Gonzaga e dello spettacolo di fuoco a cura dell’Associazione storico-culturale Este Medievale. Alle 18 ci sarà la lettura dell’Editto di chiusura del Carnevale degli Este. Dopo un primo weekend di festa, Ferrara ne propone un secondo, con il Carnevale estense, pronto ad animare il centro storico sabato 17 e domenica 18 febbraio.