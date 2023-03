A Serravalle torna il Carnevale in piazza. Un pomeriggio di divertimento, quello organizzato da Pro Loco Serravalle Insieme con il patrocinio del Comune di Riva del Po, che si terrà domani nella località. Il ritrovo è previsto alle 14.30 in piazza, che sarà animata dall’esibizione del gruppo hip hop ‘Baby dance La Colomba’, dalla sfilata e gara delle maschere per i grandi e per i bambini, intrattenimento musicale a cura di Davide e Luca, gonfiabili e trenino gratuiti, dolciumi, giochi e coriandoli. Non mancherà lo stand gastronomico, gestito dai volontari. "Siamo tutti orgogliosi per aver riportato in piazza il Carnevale, dopo ormai 30 anni – afferma Carlo Gori, presidente della Pro loco –. Ancora non siamo riusciti a riportare i carri allegorici a sfilare per le vie del paese, ma questo ci sembra un ottimo punto di partenza. Speriamo di vedervi numerosi e soprattutto di farvi passare una domenica pomeriggio all’insegna del divertimento".