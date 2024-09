Torna il cinema d’autore al Boldini. In sala ’Per un pugno di dollari’

Da oggi il progetto Cinema Boldini in Sala Estense, sostenuto dal Comune di Ferrara, riprende il suo ciclo di proiezioni di qualità, mantenendo lo stile inconfondibile del monosala d’essai firmato Arci Ferrara. La rassegna prevede i restauri esclusivi della Cineteca di Bologna, insieme a rassegne speciali e matinée per famiglie.

Il progetto riparte con il restauro 4K del capolavoro di Sergio Leone, ’Per un pugno di dollari’, targato Cineteca di Bologna. "Per un pugno di dollari non sarebbe mai esistito se Leone non fosse andato a vedere La sfida del samurai nell’autunno del 1963", disse Christopher Frayling. Per questo motivo, Arci Ferrara annuncia anche il restauro del film cult di Akira Kurosawa, Yojimbo - La sfida del samurai, che sarà proiettato sabato 28 settembre in Sala Estense.

Il mese di settembre darà anche il via ad una retrospettiva dedicata a Wim Wenders, dal titolo omaggio di Als das Kind Kind war. La rassegna inaugurerà domani con il restauro di Buena Vista Social Club e proseguirà nello stesso mese con Anselm, domenica 29 settembre Perfect Days, lunedì 30 settembre. Als das Kind Kind war ritornerà poi in novembre grazie all’esclusiva del nuovissimo restauro della Cineteca di Bologna: Paris, Texas il 4 novembre. Terminerà quindi con Il Cielo sopra Berlino il 5 novembre, il suo sequel Così vicino, Così lontano il 6 novembre e Prima del Calcio di Rigore previsto il 7 novembre, tutti quanti in versione restaurata 4K.

Il progetto prevede ulteriori annunci per completare il ciclo di restauri, retrospettive e rassegne. Non mancheranno matinée dedicate a grandi e piccini, oltre agli incontri con gli autori, ormai immancabili nella programmazione di Arci Ferrara.

Tutti i film inizieranno alle 21.15 e saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano. Le porte della Sala Estense apriranno alle 20.30. I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili in prevendita tramite BoxerTicket. Prezzo intero: 7 euro; prezzo ridotto 5 euro.

Als das Kind Kind war – Retrospettiva Wim Wenders (19-29-30 settembre e 4-5-6-7 novembre) prevede i seguenti abbonamenti:

7 film: intero 43,12 euro, ridotto 13,20 euro.

6 film: intero 36,96 euro, ridotto 26,40 euro.

3 film: intero 18,48 euro, ridotto 13,20 euro.