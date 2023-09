Torna il diario in dialetto L’iniziativa per gli alunni di elementari e medie

Mille diari di scuola illustrati per diffondere la storia del dialetto. Saranno donati dall’amministrazione comunale a tutti gli studenti della scuola primaria, della secondaria di primo grado e agli insegnanti. Un lavoro corale del territorio, con i disegni degli allievi di Gianni Cestari di Auxing, opera dei 350 studenti che hanno partecipato al concorso ‘Vinci la copertina’, indetto dagli esperti locali del dialetto Duglas Boccafogli ed Edoardo Roncatti. "Oggi in un mondo digitale, dove sempre di più si perde l’utilizzo della carta – ha commentato il sindaco Simone Saletti – il diario di scuola rimane un esempio che unisce le generazioni, che fa scrivere a mano, che resta nel tempo come un ricordo. Credo che questa tradizione ci abbia permesso di vistare attraverso gli occhi dei ragazzi le diverse sfaccettature del dialetto".

Quest’anno il diario, alla sua sesta edizione, è dedicato alla figura storica del ‘Capirisim’ con il quale nel dire popolare si identifica Bondeno. "Un personaggio che appartiene alla tradizione popolare e di cui si sa tutto e niente, e che è dunque da inventare". Un modo di dire, di essere, che si fa personaggio. "Il diario – ha proseguito l’assessore alla scuola Francesca Aria Poltronieri – è stato finanziato da un bando per la diffusione del dialetto". Trentadue pagine per due diari diversi, per elementari e medie. "Il dialetto è una lingua – ha sottolineato il dirigente scolastico Luca Maiorano – aiuta in una battuta, in una canzone, in un proverbio e in un modo di dire che ne rende più vivo e vivace il significato".

Claudia Fortini