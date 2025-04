"Torna il dirigente sospeso. Tuteleremo la dottoressa"

Per mesi è stato sospeso a causa di "fatti gravi" accaduti in reparto. Ma ora è tornato e starebbe lavorando per allontanare la sua principale accusatrice. A svelare il retroscena è la Fp-Cgil di Ferrara, che torna a puntare i riflettori sull’ospedale del Delta e in particolare sull’unità operativa dedicata alla procreazione medicalmente assistita.

Quello stesso reparto era già finito nell’occhio del ciclone a dicembre, quando la direzione aziendale decise di sospendere sia il direttore dell’unità operativa sia il responsabile del laboratorio. La sanzione fu comminata dalla commissione disciplinare dell’Asl di Ferrara, dopo un’indagine interna da cui sarebbero emerse circostanze di comportamenti violenti, offese e violazioni. A ricostruire i fatti è la Fp-Cgil, che esprime "grande preoccupazione per la situazione che si sta delineando". Uno dei due dirigenti sarebbe stato sospeso "per minacce corredate da violenza verbale e danneggiamenti", sottolinea il sindacato, mentre l’altro perché "non ha fatto nulla per impedire che cessassero tali aggressioni verbali aggravate da offese sessiste".

Per la Cgil si tratta di una "gravissima situazione di violenza di genere che rappresenta una brutta pagina della storia della nostra sanità, tra l’altro reiterata, determinando nel tempo una fuga altissima di personale dal centro dopo le innumerevoli segnalazioni di tante lavoratrici e lavoratori che hanno deciso di cambiare servizio". Scontata la sospensione, riferisce il sindacato, uno dei due dirigenti è ora ritornato in servizio. E "la dottoressa che ha dato il via alla denuncia, determinando le sanzioni disciplinari, è stata convocata dall’azienda a un colloquio". Alla professionista, spiega la Fp-Cgil di Ferrara, durante l’incontro sarebbe stata presentata una “incompatibilità dichiarata dal dirigente sospeso al rientro in servizio”. Inoltre, le sarebbe stato chiesto "se non volesse trasferirsi ad altro posto di lavoro. Ci riserviamo di tutelare la dipendente in tutte le sedi".