Torna il divertimento di ’RicreAmo la Festa’ Fino a domenica sport, balli, musica e buon cibo

Torna “RicreAmo la Festa”, la sagra organizzata dai gruppi di Azione Cattolica e dai volontari della parrocchia di Massa Fiscaglia. Lunedì sono iniziati i tornei di calcio a 5 e beach volley, mentre da domani a domenica, dalle 18 in poi (solo su prenotazione) Escape Room “L’Eredità nascosta”; venerdì alle 21 ’I misteri di villa Blackstone’, un Cluedo vivente. Sabato lo show dei “60 Lire”, domenica mattina torneo di basket 3vs3 e uno di beach under 16. Alle 18.30 “Spritziamo la festa”, un maxi happy hour con la collaborazione delle attività commerciali e dj set. In serata ballo e danza. Nel weekend stand gastronomico.