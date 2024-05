Torna il Festival della Fantasia. Quando il pensiero va all’Europa

Dal 16 al 19 maggio, Ferrara torna a essere la capitale della fantasia grazie alla quarta edizione del ‘Fe.Fant’, il Festival della Fantasia, una proposta alla città con la direzione artistica del poeta Davide Rondoni e la collaborazione della Fondazione Zanotti e del centro culturale L’Umana Avventura.

‘Fe.Fant’ dedica questa edizione all’Europa intesa non come concetto geografico, bensì come continente con un’identità culturale: all’interno del festival verranno affrontati i temi che vedono al centro l’umana convivenza, ovvero come la persona spenda sé stessa in un tentativo di costruzione all’interno dei vari ambiti della società. "FeFant cresce – le parole del direttore della Fondazione Zanotti, Riccardo Benetti –, il festival è ricchissimo. La proposta è nata e si è sviluppata attraverso la collaborazione tra diversi soggetti che hanno fatto propria una sfida culturale: recuperare il tema della natura della persona umana come fondamento della generazione di un’Europa unita. Associazioni, scuole, università e realtà internazionali hanno dato vita ad un’iniziativa che vede i giovani impegnati in prima fila nel progettare e addentrarsi nei molteplici spunti del festival". "L’iniziativa crediamo ci consenta di ampliare la capacità di visione rispetto all’attualità e a quello che accade quotidianamente – ha dichiarato l’assessore al turismo Matteo Fornasini –. E’ una manifestazione che è cresciuta nel corso degli anni e ha allargato i propri orizzonti, grazie a una capacità di fare rete e collaborare con realtà pubbliche e private cittadine". Si partirà giovedì 16 maggio con un dialogo su salute e sanità partendo dal tema della persona.

Venerdì 17 si dialogherà di arte con Vittorio Sgarbi, Roberta Tosi e Costantino D’Orazio, che proporranno il corso accreditato per insegnanti di arte, guide turistiche e studenti universitari; sabato 18 si discuterà di lavoro come circostanza di espressione dell’essere della persona; domenica 19 il tema della composizione e scomposizione dell’Europa, un pomeriggio domenicale dedicato al tema della pace. Si alterneranno testimonianze e racconti di chi oggi vive la pace dove è in corso la guerra.

Jacopo Cavallini