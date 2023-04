Torna il Festival della Gentilezza Gli eventi nel segno della scienza

Comincia stamane il festival della Gentilezza con tante iniziative per coinvolgere la comunità codigorese mentre giovedì c’è stata un’anteprima in mezzo alla natura rigogliosa dell’Oasi di Canneviè, per 28 studenti della I A della scuola secondaria di Codigoro, accompagnati dalla dirigente scolastica Ines Cavicchioli e dai docenti Rita Cinti Luciani e Marcello Bertolani. Nell’incantevole biotopo gli alunni sono stati accolti dal gestore Ottorino Zanellati, il quale ha omaggiato i giovanissimi ospiti con materiale didattico-scientifico mentre il presidente dell’Associazione Volano Borgo antico, Marco Ruffato, unitamente ad un socio, Marco Mazzini, hanno guidato gli alunni in visita nella splendida cornice verde di Volano. Stamane alle 11, nella sala della Pro loco si terrà la cerimonia ufficiale di apertura del festival della Gentilezza, con la mostra fotografica, curata Marco Mazzanti.