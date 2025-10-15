Torna il festival ’Food & science’. Imprese e agricoltura, ecco il futuro

Quale sarà il futuro delle politiche europee nel nostro settore? Come strutturare una formazione moderna, adatta alle necessità delle imprese? Quali opportunità dalle agro energie per le imprese e i territori? Le risposte a questi quesiti rappresenteranno il fulcro sui cui si concentrerà la quarta edizione di Food & Science Festival, lo spin off dell’edizione nazionale in programma ogni anno a Mantova e prossimo alla decima tappa. Sarà Palazzo Roverella, in corso Giovecca 47, venerdì dalle 10 ad ospitare stavolta l’iniziativa promossa a livello locale, ma con valenza nazionale, da Confagricoltura e da Anga-Giovani di Confagricoltura Ferrara con il patrocinio della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e del Comune.

"L’agricoltura è un settore strategico per lo sviluppo sostenibile, economico e sociale del nostro territorio – così Angela Travagli, assessore alle Politiche del lavoro, ieri in occasione della presentazione dell’evento –. Con ‘Campi di futuro’ ribadiamo quanto sia fondamentale compiere oggi scelte lungimiranti, capaci di coniugare innovazione, tutela ambientale e competitività. Come istituzioni, abbiamo il dovere di accompagnare il cambiamento, sostenere le imprese agricole e investire in conoscenza e ricerca: solo così costruiremo un’agricoltura all’altezza delle sfide globali, vicina ai cittadini e alle nuove generazioni".

"Prosegue l’appuntamento con il Food & Science Festival, nella modalità Lab, anche nel 2025, il percorso di divulgazione, approfondimento e dialogo con la città iniziato sette anni fa, una casa comune in cui s’incontrano impresa, scienza, politica e cittadinanza – ha aggiunto Francesco Manca, presidente di Confagricoltura – e una giornata per dibattere di molti dei nodi fondamentali dell’agricoltura odierna: politiche europee, lavoro e formazione, agroenergie e fake news, sono i temi che animeranno l’incontro".

E se nella mattinata di venerdì l’argomento principale riguarderà lo sviluppo dell’agricoltura alla presenza di cinque europarlamentari (Stefano Bonaccini, Carlo Fidanza, Salvatore De Meo, Dario Nardella in collegamento da remoto e Raffaele Stancanelli) riuniti per una tavola rotonda, non meno interessante sarà la sessione pomeridiana come ha annunciato Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura e del Copa: "Daremo spazio a due temi cruciali per lo sviluppo dei nostri territori: da un lato, come immaginare percorsi di formazione scolastica e universitaria vicini alla realtà delle aziende agricole in un mondo che cambia sempre più velocemente, dall’altro quali opportunità possono offrire le agro energie, sfatando molti falsi miti in voga oggigiorno".