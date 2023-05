Torna il festival musicale ’Grano Rosso Sangue’

Torna a Scortichino, al campo sportivo, il festival musicale Grano Rosso Sangue. Tre giorni di concerti ed eventi da venerdì a domenica. Un evento della frazione di Bondeno, che riparte dopo la sospensione dovuta alla pandemia, con un palinsesto ricco di musica, gastronomia e appuntamenti. Le precedenti edizioni sono state molto seguite dai giovani. Ci saranno anche la mostra fotografica "Luoghi abbandonati" di Nicholas Romagnoli e l’estemporanea di pittura "Ritratti d’artista" di Arianna Castellazzi.

C’è un’ area gonfiabili per i bambini, lo sbaracco e Pompieropoli (nella foto). Inizia venerdì alla 19.30 con il "Buffet no limits" poi la musica dei Radio Bayou Power, seguiti dai Collectin’ Spark. Alle 22 Le Sfalistre "Giochi con il Fuoco". Il venerdì, alle 22.30, si chiuderà quindi con l’esibizione della banda Rulli Frulli. Sabato il festival inizia alle 17.30 con i Demetra’s Scars, seguiti dai Be-Ones, dai The Rebels tribute Cranberries, dagli Oh Well, dai FlyNoize e infine, alle 22.30, dai Mean Machine tribute Nirvana. la serata è animato da Alpaca Rock Dj.

I percorsi delle pompieropoli sono studiati per poter dare ai piccoli partecipanti, in assoluta sicurezza, una nuova visione degli eventuali ostacoli che possono comparire a loro improvvisamente. Le attrezzature utilizzate sono progettate e collaudate da esperti ingegneri prima di essere utilizzate. Percorrendo il tracciato ludico preparato con sapienza, esperienza e in totale sicurezza dai soci dell’Associazione Nazionale dei vigili del fuoco del Cn, il bambino impara ad affrontare le diverse tipologie di camminamenti facendo così esperienza toccando con mano le diversità che possono presentarsi in monenti particolari del loro percorso di vita.