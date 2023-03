Torna il luna park di San Giorgio "Momento di festa per il patrono"

Torna il luna park di San Giorgio e anche quest’anno sono previste tante novità. Più di 40 attrazioni, da quelle più tradizionali come il bruco mela, il tagadà, i dischi volanti, gli autoscontro, il calcinculo e altre giostre dedicate in particolare ai bambini, non mancano anche le attrazioni adrenaliniche come la nave pirata, il “roller”, “the monster” e la novità assoluta chiamata “booster”, una girandola con una altezza di 30 metri. Nell’area verde a ridosso delle mura di viale Alfonso I d’Este, concessa in uso dal Comune per la manifestazione, non mancheranno i chioschi con lo zucchero filato le buonissime “crepes” e frutta caramellata, le ottime piadine e panini con ogni bontà, mentre in alcuni punti dedicati si potranno gustare ottimi aperitivi. "La presenza del luna park in città è sempre molto attesa e rappresenta un momento di gioia e spensieratezza per tanti bambini, giovani e famiglie – sottolinea l’assessore comunale alle Attività produttive, Lavoro, Fiere e Mercati, Angela Travagli –. Coinvolgere tanti cittadini per festeggiare San Giorgio il nostro patrono è un momento di soddisfazione per l’Amministrazione che, oltre a sostenere questa manifestazione in una zona della città di grande pregio, pone grande attenzione ai progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana grazie a specifici bandi con fondi ministeriali ed europei andranno a cambiare positivamente il volto e l’utilizzo di luoghi e immobili comunali presenti". "Nel programma generale del luna park di San Giorgio che rimarrà operativo fino all’1 maggio – precisa Luca Catter, presidente territoriale Anesv (Associazione nazionale esercenti dello spettacoli viaggianti) – sono previste 4 giornate di ‘Festa dello Studente’ con sconti Dedicati agli studenti di tutti gli istituti comprensivi di Ferrara, dove sono stati distribuiti migliaia di tagliandi per le attrazioni, validi nelle giornate di oggi e mercoledì 29 marzo, sabato 15 e sabato 29 aprile". Giovedì 6 aprile le attrazioni saranno aperte e gratuite alle persone diversamente abili, in collaborazione con l’Autorità Garante delle persone con disabilità del Comune di Ferrara e tutti gli esercenti degli spettacoli Viaggianti. L’inaugurazione del luna park è in programma oggi, alle 18, in viale Alfonso I d’Este (nei pressi del bar Paradiso).