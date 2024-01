Torna il mercatino a Pontelagoscuro

Torna il mercatino dell’hobbistica di Pontelagoscuro con il mercato contadino e Avis comunale di Ferrara. Si tratta di un appuntamento che si ripete ogni seconda domenica del mese. Domenica sarà la prima edizione del nuovo anno de ‘Il Baule in piazza’. Una serie di espositori provenienti da diverse province e regioni differenti si posizioneranno nell’area aperta e sotto i portici di piazza Bruno Buozzi e anche lungo il viale Savonuzzi, con tanti banchi e gazebo, dove sarà presente materiale di ogni genere, usato, vintage e creato dall’ingegno dei partecipanti. Un appuntamento che da sempre richiama molti appassionati. Il tutto coordinato dai volontari della Proloco di Pontelagoscuro e dal presidente Giovanni Pecorari. Gli organizzatori ricordano che in caso di pioggia il mercatino si svolgerà comunque sotto i portici. In piazza anche i banchetti del mercato contadino delle aziende aderenti a ‘La strada dei vini e sapori’, per vendere e promuovere le eccellenze del territorio ferrarese, e dell’Avis.

m. t.