Torna il mercatino a Stellata Hobbisti e antiquari in piazza

Domenica ritorna il mercatino di Stellata, tra bancherelle di artigiani, hobbisti, antiquari, che animano le vie della bella frazione che si affaccia sul Po, tra la magia degli argini, lo scorrere del grande fiume, le vie del borgo, che propongono itinerari che svelano la magia unica di una frazione che sa essere accogliente e propositiva, in una domenica che culla tra le meraviglie naturalistiche, la storia, le tradizioni, i sapori e la cultura. E’ un appuntamento che ha saputo scandire il tempo e che che ogni prima domenica del mese sa meravigliare, per la capacità di attrarre quel ‘turismo lento’ che ha voglia di respirare passi di silenzio incontrando le tradizioni ed esplorando angoli di pianura che sussurrano unicità. Dall’alba al tramonto, per passeggiare, vivere, assoparare, angoli di un piccolo paese.