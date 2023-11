Torna il Paese di Babbo Natale. Letterine, luci e regali in piazza

Ritorna in piazza del Municipio ‘il Paese di Babbo Natale e la Befana’. A partire da oggi apre il villaggio natalizio per grandi e bambini che si terrà il sabato, la domenica, nei giorni festivi e prefestivi fino al 7 gennaio, dalle 15.30 alle 21. L’iniziativa è realizzata dalla contrada Rione San Paolo con il patrocinio del Comune. Il programma è stato presentato alla presenza dell’assessore alle attività produttive Angela Travagli, del presidente e Maestro di campo della Contrada, Pier Francesco Perazzolo e Matteo Rizzati. Il taglio del nastro oggi alle 17.30, seguito dallo spettacolo a tema dal titolo ‘il Natale del Grinch’. "Siamo giunti alla decima edizione di quest’importante appuntamento – ha spiegato Perazzolo –, che rappresenta un momento collettivo che ci rende orgogliosi. Questa iniziativa mostra una contrada che si ‘apre’ alla città. Ringrazio l’amministrazione per il supporto, i nostri contradaioli che saranno impegnati, un grazie speciale ai nostri sponsor Generali-via Baluardi e Cooperativa Ageste". La casetta di Babbo Natale sarà addobbata come nelle migliori tradizioni, con luci, decorazioni e pacchetti regalo. Sarà possibile incontrare Babbo Natale e lasciare la ‘letterina’ che caratterizza da sempre l’appuntamento promosso dalla Contrada Rione San Paolo. "Il Paese di Babbo Natale richiama gesti ‘semplici’ e tradizionali – ha aggiunto Travagli –, importanti per ricreare quella magia che solo il Natale riesce a regalare alle famiglie e ai più piccoli. L’iniziativa è nel cuore della nostra città ed è divenuta negli anni un appuntamento consolidato. Un ringraziamento a tutti coloro che saranno impegnati nelle prossime settimane". Al ‘Paese di Babbo Natale’ spazio anche per solidarietà e volontariato con alcune associazioni del territorio: Telethon, Ail, Avis e Comitato area disabili di Ferrara.