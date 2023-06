Torna il palio con la grande sfilata

Oggi e domani torna il palio con una suggestiva rievocazione storica dei giochi di un tempo, degli abiti e costumi, di danze storiche e spettacoli mozzafiato. Nella due giorni dedicata al Palio di Cento i gruppi storici sfileranno per le strade del centro cittadino con abiti e costumi del tempo e si sfideranno nei tradizionali giochi: il tiro con l’arco, il tiro alla fune, il gioco del mattone ed il gioco della principessa. Non mancheranno momenti salienti come la gara del “Palo della Cuccagna“.