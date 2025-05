Torna il Palio ’junior’ sabato alle 18. Anticiperà l’evento dei rioni

Torna sabato prossimo a partire dalle 18 presso campo sportivo della Polisportiva Capitello a Codigoro, il sempre divertente Palio Junior, giunto alla VIII edizione, memorial "Maurizi ’Mizzi’ Benedetti", organizzato dall’Avis, dalla polisportiva del Capitello e col patrocinio del comune codigorese. A contendersi la vittoria sono 3 squadre, composte da ragazzi che frequentano le scuole medie di Codigoro, Giallo, Blu e Viola, con 2 formazioni per Lagosanto, Verde e Bianco e una per Pontelangorino Rosso, con 12 concorrenti per ogni squadra e altrettanti capitani. Suddivisi in base ai colori delle magliette un’ottantina di giovani si cimenteranno in 13 gare articolate tra i campi d’erba e una piscina piena di palline. Ci sarà come sempre l’attenta direzione di ben 12 arbitri, diretti dai super arbitri Pietro Pappi e Giorgia Mancin affiancati dalla giuria dell’Avis. Infine a rendere veloce lo svolgimento delle gare ci sarà un affiatato team di factotum, che provvederanno a rimuovere e preparare il terreno nell’alternarsi delle singole competizioni. Ai primi tre classificati sarà assegnata una coppa e a tutti i partecipanti la t-shirt donata dall’Avis mentre la Polisportiva Capitello donerà una medaglia ricordo per tutti. Infine l’attivissimo Spal Club di Codigoro per festeggiare la salvezza della squadra estense biancazzurra donerà gadget a tutti i partecipanti. Presentano Enrica Naldi e Fausto "Fuffi" Finessi. La manifestazione anticipa il Palio dei Rioni che si svolgerà, sempre sullo stesso campo, a metà luglio.

c .c.