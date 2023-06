Torna il palo della cuccagna I Sugaman conquistano la piazza

La due giorni di Palio a Cento, tra abiti storici e sbandieratori, ha segnato il ritorno dei giochi della tradizione come quello del palo della cuccagna, che il gruppo Sugaman ha fatto rivivere arrivando ai vertici italiani. Sabato sera, il gruppo ha vinto in casa nella prova di campionato in piazzale della Rocca. Nonostante i 20 chili di grasso spalmati su tutto il palo, i Sugaman sono arrivati in cima sbaragliando gli avversari. Al secondo posto i Campagnoli di Santa Maria di Zevio, poi i Gatti Randagi di Brescia e gli Acrobati della Cuccagna di Bergamo. "Questa è una gara del campionato riconosciuto dalla Uisp – spiega Samuele Lenzi, uno dei fondatori dei Sugaman – È una grande soddisfazione vincere a Cento contro le tre squadre più forti d’Italia. È stata una scalata forte, azzardata col palo sporco, per anticipare gli avversari. Per noi è la sesta vittoria su sette gare. Dove non abbiamo vinto, siamo arrivati secondi e il punteggio ci porta a essere ai vertici". I Sugaman esistono dal 2015 e la loro è una mission. "Simo partiti in 4 e il nostro scopo era di riportare a Penzale una passione che avevamo da bambini. Siamo riusciti a portarla in tutta Italia – prosegue –. I primi di luglio, ad esempio, saremo in Puglia, poi avremo la Campania. Il 24 saremo a Corporeno. Manteniamo viva la tradizione di un gioco antico: abbiamo salvato il palo storico della cuccagna di Penzale che altrimenti sarebbe andato perso". Nel tempo, il gruppo si è ingrandito. "Ora siamo in diciotto tra chi scala, collaboratori e manovalanza – conclude –. A scalare abbiamo anche una ragazza che ha iniziato a 12 anni". Cosa significa affrontare il palo della cuccagna? "È una sfida, un migliorarsi continuamente sia nei tempi che nelle difficoltà, il provare a fare salite a palo sporco, allenarsi col grasso. Si scopre un mondo. Ma significa anche essere legati alle proprie tradizioni e alle origini. L’idea che abbiamo ora è di proporre al Comune una collaborazione per disputare a Cento, a ottobre, la finalissima del campionato con le quattro squadre più forti, su due pali: uno per la gara di velocità a palo pulito e l’altra a palo sporco".

l. g.