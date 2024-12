Torna il presepe vivente in piazza. Una rievocazione molto attesa

Domani una Luce brillerà a Copparo. Torna, infatti, l’ormai tradizionale appuntamento con il Presepe Vivente organizzato da Avip (Associazione volontari iniziative parrocchiali) che animerà il cuore della cittadina. Dalle 15.30 alle 18.30, la rievocazione della Natività si svolgerà tra Piazza della Libertà, il Municipio e il piazzale della Chiesa. Davanti all’ingresso della Scuola Primaria, prima tappa del percorso, verrà consegnato un libretto illustrato, che accompagnerà in una esperienza interattiva i partecipanti che saranno trasportati nel mondo di oltre 2000 anni fa. Basterà lasciarsi condurre insieme al bambino, protagonista della storia, dalla scia di una pallina luminosa attraverso gli eventi che portano fino alla nascita di Gesù. In ogni scena si dovrà risolvere un semplice enigma, trovando una parola chiave. Passo dopo passo si andrà a comporre la frase che dovrà essere recitata davanti alla capanna della Natività. A conclusione di questa suggestiva esperienza verrà dato un piccolo dono, che insieme al libro, rimarranno come ricordo di questo piacevole viaggio. "Vi aspettiamo numerosi – invita la presidente dell’associazione Avip Odv, Caterina Saggiorato – per riaccendere nel cuore di tutti la Luce della Speranza". Sempre domani, torna l’incanto dello straordinario presepe artistico di Fossalta, che aprirà poi dal 25 al 29 dicembre e dal 1° al 6 gennaio, dalle 14.30 alle 18 (per info: 349-3715792; 338-3076603; 339-1336360 e 347-1210802).