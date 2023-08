Torna il progetto ’Movida sicura’ C’è l’accordo, si riparte a settembre

Piazza che vai, bagni pubblici che trovi. Sono stati ben 2.460 gli accessi ai servizi igienici allestiti all’ex teatro Verdi, registrati tra aprile e luglio. Ed è anche per questo che – nell’ambito del progetto ‘Movida sicura’ – è stata rinnovato il servizio che (ri)partirà a settembre, in concomitanza all’inizio delle lezioni universitarie e scolastiche. La decisione di rinnovare l’accordo garantendo l’accesso ai bagni pubblici è stata presa in seguito ai numerosi accessi registrati nell’ultimo anno, come detto, che corrispondono a un evidente miglioramento in termini di pulizia e igiene di tutta l’area adiacente a piazza Verdi. In effetti, accanto al servizio di monitoraggio garantito dalla presenza più massiccia degli street tutor, i disagi registrati nella zona della movida si sono sensibilmente ridotti. "La movida, soprattutto in orario serale – così l’assessore all’Ambiente e all’università, Alessandro Balboni - è un momento di ritrovo e aggregazione molto importante per una comunità studentesca in continua crescita, ciò nonostante deve rispettare i cittadini e le famiglie che vivono nelle zone della movida. Riuscire a mantenere il decoro e la quiete pubblica, dando la possibilità ai ragazzi di svagarsi è la sintesi perfetta: mantenere l’ordine senza negare a nessuno la possibilità di divertirsi". Il protocollo d’intesa tra Comune e Laboratorio Aperto "da più di un anno – chiude l’amministratore - garantisce l’ordine pubblico, grazie anche al potenziamento del personale di sorveglianza che nelle notti di servizio mantiene il luogo sicuro". Soddisfatto del rinnovo anche il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Nicola Lodi. "Questo progetto - scandisce - continua a dare risultati soddisfacenti. È importante che i giovani si divertano in sicurezza, ma è fondamentale che lo facciano rispettando il decoro della città. Da quando è stato deciso di aprire i bagni pubblici, in orario notturno gli episodi di degrado sono calati e dobbiamo continuare su questa strada. Per prevenire i comportamenti legati all’inciviltà, in accordo con commercianti e residenti, abbiamo anche attivato il progetto Street Tutor, finalizzato alla gestione della convivenza dello spazio pubblico. L’obiettivo dell’Amministrazione rimane quello di voler conciliare le esigenze di tutti coloro che risiedono, frequentano o hanno esercizi commerciali in zona". I bagni pubblici dell’ex Verdi sono soggetti ad un continuo piano di manutenzione, che garantisce la loro costante pulizia e funzionalità, incentivandone l’utilizzo. Parallelamente, continueranno le campagne di sensibilizzazione tra i frequentatori della piazza affinché si impegnino a mantenere pulito e ordinato l’ambiente circostante.

f. d. b.