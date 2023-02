Torna il sound avvolgente della Tower Jazz Composers Orchestra

Cifre autoriali esclusive, modern mainstream con andamenti africaneggianti, profumi latino-caraibici, ricercate sonorità europee, reminiscenze classiche e meditazioni da cocktail lunge nero. Torna Crossroads, Jazz e altro in Emilia-Romagna, un paese virtuale che si staglia sulla regione con 60 concerti e 400 artisti. Un’esperienza, un fatto, un gorgo, una ‘bomba’ di cinque mesi che s’abbatte sulla musica. Meraviglie racchiuse nella 24esima edizione di una rassegna firmata Jazz Network in collaborazione con l’assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, on the road dal 3 marzo al 27 luglio in una ventina tra centri grandi e piccoli. Con cinque ‘artist in residence’, ovvero Francesco Bearzatti in concerto a Ferrara con il quartetto Portrait of Tony, Fabrizio Bosso, Flavio Boltro e Mauro Ottolini. Partecipazioni all stars e progetti orchestrali di grande appeal, più impagabili cadeaux con stelle d’oltreoceano come Dave Holland, Olivia Trummer, Sarah Jane Morris e Toninho Horta.

Due i rendez-vous ferraresi, ospitati dal Jazz Club il Torrione che oggi propone un’anteprima luccicante (alle 21): ovvero l’interplay dei 23 musicisti della Tower Jazz Composers Orchestra, mega gruppo residente della venue, per le bacchette di Alfonso Santimone e Piero Bittolo Bon. Il primo concerto dell’infilata canonica di Crossroads (8 aprile, ore 21) porta la firma di Francesco Bearzatti, musicista di curiosità plurime al top del sasssofonismo jazz europeo, legato al format quartetto che omaggia i grandi, dalle vertigini di Tinissima a Monk. Dalle 21 si potrà ascoltare il suo ‘Portrait of Tony’, tributo al genio del clarinettista Tony Scott, interprete di spicco del jazz statunitense tra gli anni Quaranta e Sessanta. Una vita di ricerca "esagerata" fino lambire le culture musicali orientali mixate alle proverbiali folgorazioni improvvisative. Gli altri sono Federico Casagrande alla chitarra, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria. Per il secondo appuntamento (22 aprile, ore 21) nel cono di luce finiscono Romero Lubambo e Chico Pinheiro, due straordinari chitarristi dei suoni brasiliani in ambito jazz, ugualmente a loro agio nella bossa nova e nel jazz samba. Genere dominante nella performance che rovista nel repertorio di Jobim e di tutto quello che ruota attorno al pianeta Brasile.

Gian Aldo Traversi