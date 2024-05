Torna in città il ’Vegan Festival’. Conferenze, seminari e buon cibo

Sabato 11 e domenica 12 maggio torna a Ferrara il Vegan Festival per la sua ottava edizione. Una manifestazione aperta a tutti, per conoscere e avvicinarsi a un’alimentazione e a uno stile di vita etici nel rifiuto di ogni forma di sfruttamento animale, per chi ha già abbracciato questo stile di vita, o per chi ancora non avesse scoperto il mondo vegano ma vuole saperne di più. Per tutto il weekend saranno disponibili specialità vegane (dalla colazione alla cena) preparate dai ristoranti dell’apposita area "Vegan Food"; si potrà visitare l’area espositiva, con banchi di bijoux realizzati in materiale riciclato, prodotti di agricoltura biologica, cioccolato vegano, prodotti olistici e tanto altro. Sarà inoltre presente un’area conferenze dove si alterneranno scrittori, attivisti, medici e relatori, per affrontare tematiche di vario tipo, tutte legate al mondo animalista e alla sostenibilità ambientale. "Parliamo di un evento che attira una nicchia di persone – le parole dell’assessore alle attività produttive Angela Travagli – ma aperto a chi, pur non essendo vegano, voglia conoscere qualcosa in più su questo mondo e confrontarsi con una mentalità diversa dalla propria". "Il Vegan Festival comincia ad avere una sua caratterizzazione e consistenza – spiega il direttore di Confesercenti Alessandro Osti -, sta diventando un’abitudine per chi è incline agli argomenti che si trattano al suo interno, considerando che siamo arrivati all’ottava edizione. Quello vegano è un mondo che ha il suo seguito e porta particolare interesse, per le aziende presenti sarà un’opportunità di sviluppo per perseguire un filone di commercializzazione di determinati prodotti". Il festival è organizzato da Feshion Eventi, in collaborazione con Confesercenti, l’associazione Animal Defenders e Radio Veg; partecipazione gratuita senza necessità di prenotare.