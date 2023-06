Torna in città la Mille Miglia Tre equipaggi ferraresi e un omaggio all’Aeronautica

di Lucia Bianchini

Passerà anche quest’anno da Ferrara il magnifico corteo di auto storiche della Mille Miglia, nel memorial dedicato a Cesare Borsetti. L’arrivo in città della quarantunesima edizione della competizione di regolarità è previsto per martedì 13 giugno intorno alle 17,45, percorrendo via Maragno, via Fratelli Rossetti, via Canapa, via Bacchelli, corso Ercole I d’Este, fino ad affacciarsi su largo Castello e poi in piazza Trento Trieste per il controllo orario. La carovana proseguirà poi il suo viaggio verso Cervia percorrendo corso Giovecca e piazzale Medaglie d’Oro. A precedere le auto storiche sarà il passaggio del Ferrari Tribute, previsto per le 16,30, del convoglio green e una grande novità: nei Comuni che hanno dato l’autorizzazione alla sperimentazione, tra cui Ferrara, circolerà un’auto progettata dal Politecnico di Milano a guida completamente autonoma, alla sua prima uscita su strada pubblica. "Nonostante l’agguerrita concorrenza per ospitare la Mille Miglia – spiega Nicola Borsetti, organizzatore dell’evento- Ferrara riesce sempre ad essere protagonista di questa manifestazione. La cartolina che la città regala ogni anno con le auto più belle al mondo che transitano tra Castello e Duomo è un valore aggiunto che impreziosisce ogni anno questo avvenimento". La Mille Miglia è infatti, secondo l’assessore al turismo Matteo Fornasini, "uno degli eventi d’eccellenza della città, manifestazione che ha un riverbero all’estero molto molto forte, che in questi anni siamo, con orgoglio della città, riusciti a confermare e a valorizzare ulteriormente, ed è per noi un grande risultato". ‘Il museo viaggiante unico al Mondo’, come lo definiva Enzo Ferrari, partirà quest’anno con un giorno di anticipo, e si sperimenterà un nuovo format di svolgimento su cinque giornate anziché su tre, durante le quali 440 auto storiche si sfideranno lungo un percorso di circa duemila chilometri. In occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare in ogni giornata di gara si toccherà un luogo simbolico per ricordare questa ricorrenza. "Il legame tra Mille Miglia e Aeronautica è ancora più forte nel centenario- ricorda Claudio Gabellini, comandante del Coa-, la vicinanza tra motori e volo è radicata in alcuni pilastri fondamentali, tra cui la ricerca dei propri limiti per superarli. Storicamente poi la gara ha sempre interessato diverse basi dell’aeronautica, quest’anno poi alla partenza a Brescia vi sarà il sorvolo delle Frecce Tricolori e saranno toccati luoghi a noi molto cari tra cui Lugo, città natale di Francesco Baracca e Cervia, sede dei 15esimo stormo, in prima linea per il soccorso alle persone colpite dall’alluvione in Romagna.

In questa occasione ci sarà anche una fiat 1100 che avrà il numero cento, con a bordo due ufficiali in servizio dell’aeronautica, probabilmente l’equipaggio più giovane". Tre saranno gli equipaggi ferraresi in gara: Massimiliano Paglione e Alessio De Angelis con una Bugatti T37 del 1927, Sergio Sisti e Anna Gualandi con una Lancia Lambda Spider 221 Casaro del 1929, Maurizio Chiarini e Roberto Vancini con una Austin Healey 1004 del 1956.