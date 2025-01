Torna in Italia nonostante il rimpatrio. Altri guai per il ladro dei videopoker

Un rimpatrio non era bastato. Dopo l’allontanamento dall’Italia del 2022, ha pensato bene di farvi rientro prima della scadenza dei cinque anni previsti dal provvedimento. Per sua sfortuna, i carabinieri lo hanno fermato per un controllo alla stazione di Migliaro. Dagli accertamenti sono immediatamente emersi i trascorsi dell’uomo, un 35enne albanese noto alle cronache per aver fatto parte di una gang specializzata nei furti di videopoker nei bar. Per la violazione in materia di immigrazione, lo straniero è stato immediatamente arrestato e accompagnato ai domiciliari, come disposto dal pubblico ministero di turno. Ieri mattina, l’uomo avrebbe dovuto comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida, ma nel frattempo è evaso dai domiciliari. L’arresto è stato quindi convalidato in contumacia.

Come anticipato, sul nostro territorio il nome dell’albanese è legato principalmente alla cosiddetta ‘banda dei videopoker’. Si tratta di un gruppo composto quasi esclusivamente da giovani albanesi che, nella primavera del 2015, aveva messo a segno una serie di colpi in numerosi bar della provincia. Il loro obiettivo era appunto il denaro contenuto in slot machine e videopoker. Per quei fatti, il 35enne aveva patteggiato un anno e otto mesi. Espulso dal territorio era rientrato nel 2022 per poi essere di nuovo espulso con divieto di far rientro in Italia prima di cinque anni. Una disposizione che, a quanto pare, il 35enne non ha rispettato, facendosi ‘pizzicare’ sul territorio ben prima della scadenza dei termini.

La banda del videopoker fu sgominata dai carabinieri a inizio 2016. Sono dieci i bar (quasi tutti a Ferrara e provincia, escluso uno sconfinamento a Ficarolo) razziati dal gruppo che, nell’arco di tre mesi, aveva ‘sfilato’ diverse migliaia di euro in monetine. Tutti gli arrestati erano risultati pluripregiudicati e quattro di loro pure irregolari sul territorio. Il modus operandi era semplice ma efficace. Dopo aver scelto il bersaglio, facevano un sopralluogo nel bar: prima individuavano il punto in cui si trovavano le slot e la via di accesso più semplice, poi analizzavano i sistemi di allarme. Questi ultimi venivano puntualmente messi fuori uso. I sensori di movimento venivano resi inoffensivi con dei pezzi di nastro adesivo, mentre le telecamere venivano oscurate con dello spray o con lo stesso scotch. Pochi giorni dopo il sopralluogo passavano all’azione. Al termine delle indagini, scattò il blitz dei carabinieri. Il 35enne riarrestato l’altro giorno a Migliaro era riuscito a sfuggire alla prima retata, ma fu catturato non molto tempo dopo in provincia di Pisa.

f. m.