Torna Irlanda in Festa. Il folk di Cisco e dei Mcr

Dopo la ‘prima volta’ dello scorso anno, torna in centro ‘Irlanda in festa’, l’evento dedicato alla musica, al cibo, alla birra e al folklore dell’isola di smeraldo. Piazza Castello si trasformerà nuovamente in un angolo d’Irlanda dal 13 al 17 marzo prossimi, con una programmazione unica e coinvolgente: attesi, tra i molti ospiti in cartellone, i Modena City Ramblers, The Commitments e Cisco. Ferrara sarà infatti una delle sei città coinvolte nell’edizione 2025 della manifestazione, insieme a Bologna, Parma, Modena, Mestre e Polcenigo, per celebrare la più importante festa dedicata alla cultura irlandese in Europa.

L’evento, ideato e organizzato da Estragon Club, continua a crescere e a coinvolgere sempre più appassionati. "Ferrara accoglie con entusiasmo gli eventi culturali e le celebrazioni che valorizzano le tradizioni locali e quelle di altri Paesi che si caratterizzano per cultura, patrimonio e costumi. Dopo il grande successo dello scorso anno, siamo felici di ospitare nuovamente Irlanda in Festa, un evento che porta musica, gastronomia e folklore irlandese nel cuore della nostra città. Saranno cinque giorni di festa che arricchiranno l’offerta culturale e di intrattenimento nel territorio, invito i cittadini e i turisti a partecipare a questa gioiosa festa", così il sindaco Alan Fabbri. "Siamo molto felici di tornare a Ferrara per il secondo anno consecutivo, in occasione di quello che tra l’altro sarà il ventesimo anniversario di Irlanda in festa. Dopo il successo della prima edizione, è un piacere riportare musica e folklore irlandese in una città che ci ha accolto con calore ed entusiasmo", aggiunge Lele Roveri, organizzatore di Irlanda in Festa.

Nei giorni di ‘Irlanda in Festa’, piazza Castello diventerà il cuore pulsante della manifestazione con un palinsesto di concerti straordinari. Tra i gruppi musicali che animeranno il palco ci saranno le migliori band folk italiane come Modena City Ramblers, Folkabbestia, Drunk Butchers, Les Irlandiis e Dirty Old Town, oltre ad artisti irlandesi di fama internazionale come Mad As Folk, Boys From The County Hell e The Commitments, la celebre band protagonista dell’omonimo film di Alan Parker. L’evento è patrocinato dal Comune e l’ingresso ai concerti è gratuito. Oltre alla musica, sarà possibile assaporare le migliori specialità gastronomiche irlandesi, grazie alla presenza di un’area street food che proporrà piatti tipici e qualche originale rivisitazione. E, ovviamente, non mancheranno le autentiche birre irlandesi, direttamente dalla leggendaria St. James’s Gate Brewery di Dublino, per brindare alla festa con gusto e tradizione.