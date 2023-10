"Torna la 1000 Miglia, attestato di fiducia"

"Felicissimi che la 1000 Miglia torni anche quest’anno a Ferrara, in un’edizione speciale, ancora una volta di cinque giorni. È questo un attestato di fiducia, per cui siamo grati agli organizzatori, e il segno della qualità dell’accoglienza sempre espressa. È già attiva la macchina organizzativa, con lo studio Borsetti, e la collaborazione del Comune, per dare il benvenuto agli equipaggi da tutto il mondo, valorizzando le magnifiche auto storiche nella splendida cornice della città, in un connubio unico". Così il sindaco Alan Fabbri dopo l’ufficializzazione del passaggio in città della prossima edizione de ‘La corsa più bella del mondo’, attesa a Ferrara, in centro storico, il 15 giugno 2024. "La soddisfazione è grande", sottolinea Nicola Borsetti, titolare di Studio Borsetti, partner organizzativo territoriale della celebre corsa. "Il percorso cambia e nel 2024 la Freccia Rossa correrà in senso antiorario. Desidero ringraziare sia Giuseppe Cherubini e Marcello Ferrari di 1000 Miglia srl, sia il sindaco Alan Fabbri perché ogni anno rilancia e rafforza il legame che unisce la nostra città a un evento di caratura internazionale".