Torna la ’Caccia a Babbo Natale’. Concorso per trovare i nascondigli

POGGIO RENATICO

Tante le iniziative natalizie messe in campo a Poggio Renatico dalla Proloco e dal Comune e, tra queste, torna la ‘Caccia a Babbo Natale’ che cambierà nascondiglio e verrà posizionato in 5 luoghi del paese avvicinandosi pian piano all’albero di Natale in piazza. Per partecipare bisogna scaricare la scheda dai social o ritirarla all’Intimo di Susy o Cartoleria Croce, stare attenti agli indizi dati da proloco sulla pagina facebook e segnare sulla scheda il luogo indicato. Al termine del gioco, riconsegnare la scheda e tra tutti i partecipanti vincerà chi avrà indovinato più nascondigli e la premiazione sarà il 5 gennaio alle 20.45 al centro civico. E’ partito anche il concorso per l’addobbo più bello ed è possibile partecipare arricchendo balconi, giardini, finestre facciate con addobbi Natalizi ma anche realizzando presepi collocati all’esterno o all’interno delle case. Bisogna compilare la scheda e consegnarla entro il 24 dicembre. Saranno due le modalità di voto: tutte le foto verranno pubblicate sui social per essere votate dal 30 dicembre al 4 gennaio ma anche valutate dalla giuria. La premiazione sarà il 5 gennaio alle 21 alla saletta del Centro Civico. Ieri , invece, è stato acceso l’albero di piazza.