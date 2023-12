Torna la festa ’A dasfem al maial’

La tradizione che rivive ogni anno nel piazzale e in collaborazione con il Pub Dal Mister di Scortichino e il ristorante La tana dell’Orso. Torna domani "A Dasfem al Maial", l’appuntamento che ripropone la tradizionale della lavorazione dei tagli del maiale per la preparazione di insaccati e non solo. A partire dalle ore 9 del mattino è possibile assistere alla dimostrazione dell’antica lavorazione del maiale. La manifestazione, come da consuetudine, si svolgerà nell’area parcheggio antistante alle scuole elementari di Scortichino. Ma non solo dimostrazioni, visto che alle ore 12 l’appuntamento è con la maccheronata condita con il ragù fresco appena preparato. "La nostra terra ha una lunghissima tradizione legata alla preparazione e al consumo in famiglia della carne di suino – ricorda il sindaco Simone Saletti –, ed è importante che la memoria storica venga conservata".