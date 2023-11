Torna la ’Festa del Ringraziamento’. Coldiretti porta la campagna in città

Torna, da domani fino a domenica, con un ricco programma di eventi, la celebrazione delle Giornate del Ringraziamento di Coldiretti Ferrara: mostra mercato dei prodotti agricoli, mercato di Campagna Amica con 40 espositori e prodotti a km zero della filiera agricola, cooking show, laboratori, assaggi, degustazioni e convegni. Il tema di quest’anno: "Valori e valore del cibo. Le nostre radici per il futuro". "La manifestazione, che da ormai più di vent’anni approda nel centro della nostra città - ha spiegato Federico Fugaroli, presidente provinciale Coldretti - porta la campagna in città con un appuntamento atteso dai ferraresi e non solo, tra la grande mostra mercato dei produttori di Campagna Amica con rappresentanze anche da altre regioni, approfondimenti sui temi della salute, del cibo, dell’ambiente, il coinvolgimento dei giovani, delle donne, dei senior e delle scuole. Un ‘Listone’ che per tre giorni diventa capitale dell’agricoltura che non dimentica la propria storia, l’aspetto religioso delle proprie tradizioni e che non solo progetta ma costruisce il proprio futuro, costruito sui valori e sul valore di quel bene fondamentale che il cibo, buono, salubre, sicuro e di qualità". Numerosi i partner intervenuti ieri alla presentazione della tre giorni di festa, utili a descrivere il maniacale lavoro fatto in questi anni da Coldiretti Ferrara per coinvolgere le associazioni operanti sul territorio provinciale sui temi della salubrità dei cibi e dell’alimentazione a km zero: ADFerrara, associazione diabetici, Fiab, Ail, Lilt, e Avis saranno infatti presenti all’inaugurazione della manifestazione. Proprio Avis in occasione del convegno che si terrà sabato 11, alle 16 a Casa Cini su ’Valori e valore del cibo, le nostre radici per il futuro’, presenterà il progetto elaborato anche con l’associazione degli agricoltori, ’Il giardino dei donatori AVIS’ per mettere a dimora un albero ogni 25 nuovi donatori di sangue nell’area verde dell’ospedale di Cona. "Un ringraziamento forte ai nostri agricoltori – ha sottolineato il direttore Alessandro Visotti – che non mancheranno a questo nostro tradizionale appuntamento nonostante le grandi difficoltà che il settore sta attraversando e un ringraziamento forte anche a questa amministrazione che sentiamo vicina durante le nostre iniziative anche sindacali", ha spiegato il direttore rivolgendosi all’assessore Matteo Fornasini". Unico rammarico la mancanza del Vescovo Perego che sarà sostituito nella messa di domenica 12 nella basilica di San Francesco dal consigliere ecclesiastico Don Luigi Corticelli.

Lauro Casoni