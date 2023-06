Torna la fiera con undici spettacoli e la festa latina

È la festa che apre all’estate. La Fiera di Giugno di Bondeno inizia giovedì e scandirà tutti i giorni fino a martedì 27. Coinvolge l’intero centro storico. "Abbiamo percorso la stessa idea degli anni scorsi – ha detto il sindaco Simone Saletti, ieri mattina in sala consiliare, durante la presentazione ufficiale – ovvero avere attorno al nucleo fondamentale del centro due palchi, uno in viale Repubblica e l’altro in piazzetta Costa, dove ci saranno ben 11 spettacoli attorniati da tanti spunti creativi, culturali, associazionistici, sociali e soprattutto, come piace a noi bondenesi, gastronomici". Nel fine settimana, dal 23 al 25, torna in viale della Repubblica per il secondo anno, ‘Tropicana la festa latina’, dove ballare scalzi su un pista di sabbia, tra ritmi cubani con ‘Sangre latino’ e ‘Reggaeton night’ avvolti dai sapori sud americani. "E’ un evento unico in zona – ha sottolineato l’organizzatore Roberto Ferri – che proprio per questo richiama molte persone da altre città. Lo scorso anno Tropicana è stata un successo oltre ogni aspettativa e replichiamo con luci, musica a tema, sapori". Claudia Fortini