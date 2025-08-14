Torna la Fiera dell’Assunta. Spettacoli e gastronomia

Torna puntuale anche quest’anno la Fiera dell’Assunta di Viconovo, appuntamento attesissimo che animerà il paese dal 14 al 17 agosto con musica, spettacoli, tradizioni e gastronomia tipica.

Comincia oggi all’alba, alle ore 6, con il suggestivo Concerto all’Alba del Duo Molibà nell’area verde parrocchiale a partecipazione gratuita, seguito, per chi lo desidera, da una colazione conviviale. In serata, dalle 21.15, musica e balli con il duo Davide & Barbara. Domani invece sarà una giornata clou dedicata alla Patrona, infatti alle 18:30 sarà celebrata la Santa Messa solenne seguita dalla tradizionale processione per le vie del paese, accompagnata dalla Banda Filarmonica ’G. Verdi’ di Cona, che si esibirà poi in concerto alle ore 20 nella piazza antistante la chiesa. La serata proseguirà con il duo Pat & Gabri alle 21:15 e l’estrazione del Super Tombolone alle 23:30. Sabato 16 agosto sarà la volta della musica di Sabrina Sax Live Music, che inizierà a partire dalle ore 21:15, mentre domenica 17 agosto la giornata inizierà alle 10:15 con la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Ferrara-Comacchio, Mons. Giancarlo Perego. In serata, dalle 21.15, musica e balli con Patty Fabbri, seguiti dall’estrazione della lotteria, alle olre 23:30 e dal grande spettacolo pirotecnico di chiusura alle 23.45.

Per tutta la durata della fiera, a partire dalle ore 19:45, sarà aperto lo stand gastronomico con piatti tipici del territorio, come cappellacci, cappelletti e salamina da sugo, oltre alla zona bar, giochi gonfiabili e pesca di beneficenza. Il 17 agosto sarà possibile raggiungere il paese da Ferrara anche via fiume con la motonave Nena, assicurandosi di aver prenotato prima. Nelle serate del 14, 16 e 17 agosto, la Compagnia degli Arcieri e Balestrieri del Borgo proporrà esibizioni e prove di tiro con l’arco. Tutte le sere sarà quindi attivata la pesca di beneficenza e un mercatino di hobbisti. La Fiera dell’Assunta di Viconovo è un’occasione per vivere momenti di comunità, riscoprire la tradizione e gustare sapori autentici in un’atmosfera di festa che unisce tutte le generazioni.

Per informazioni e prenotazioni stand gastronomico: 350 128 7284. È possibile consultare tutta la programmazione sul sito: www.viconovo.it.