Torna la fiera di Sant’Apollinare "Quattro giorni di eventi in piazza"

È stata inaugurata ieri, sul palco in Piazza Italia, ‘TresinFesta – La Fiera di Sant’Apollinare’ che animerà Tresigallo sino al 10 luglio con un ricco programma di iniziative. Il tutto organizzato da Pro Tresigallo, con il patrocinio del Comune di Tresignana e la collaborazione di tante attività e associazioni del territorio. A dare avvio alla manifestazione, che anche quest’anno è inserita nel cartellone de ‘La Notte Rosa’ sono stati gli interventi del sindaco di Tresignana Laura Perelli, del presidente di Pro Tresigallo Marco Pivari, del parroco don Walter Signorotti, alla presenza di autorità civili e militari. Poi la festa ha preso ufficialmente il via, con le prime iniziative: dalla pizzata lungo via Roma, alla riunione pugilistica regionale sul ring in Piazza Italia, organizzata da Asd Ferrara Boxe. Il programma di oggi prevede, alle 19 un’iniziativa dedicata ai giovani: ‘Ape 18’, cui sono invitati ragazze e ragazze del territorio che hanno compiuto o compiranno quest’anno 18 anni per un aperitivo in musica per festeggiare ‘La Notte Rosa’. Dalle 20, al campo sportivo ‘Nevio Pampolini’, sono in programma le finali del torneo di calcio a 6 Memorial ‘Santino De Rosa’. Alle 21 ci sarà la solenne processione per le vie del paese con accompagnamento bandistico, e alle 22 in Piazza Italia il concerto live di ‘Alex Mari & The Lovers’. Sarà inoltre possibile visitare la mostra personale di Lorenzo Bruciaferri ‘Appunti dal Delta del Po’ e per ‘Scienza in Fiera’ sarà visitabile la presentazione della ricerca ‘Nanomondo: vedere l’invisibile’ dei ricercatori del CNR Ambra Fioravanti e Mauro Mazzocchi con il supporto tecnico di Andrea Cavallini. Non mancheranno lo stand gastronomico, bancarelle e lunapark.