Torna la Fiera di settembre in città Ecco i personaggi delle fiabe

CENTO

E’ stata la Rocca la sede di presentazione degli eventi di settembre e della Fiera organizzati da Comune e Delphi. "Si lancia oggi la 439a edizione della fiera per cui abbiamo lavorato tanto insieme al direttore generale della Delphi Riccardo Cavicchi – ha aperto il sindaco Edoardo Accorsi – un lavoro per garantire alla città uno degli appuntamenti più importanti della nostra comunità arrivandoci, quest’anno, attraverso l’affidamento a Delphi che ha presentato la proposta più convincente per una Fiera". Ha dunque parlato della forte attrattività, importanza e vetrina per aziende e la città. "Da oggi abbiamo in distribuzione anche la piantina con gli eventi e sono confermati i momenti di spettacolo e di cultura costruendo la rassegna ‘Accade a Settembre’ con la specificità di ‘Cento on stage’ nei giorni della fiera – e spiega Accorsi – cosa costa? La Fiera è stata affidata e al Comune non costa nulla perchè gestita da Delphi, mentre per gli altri aspetti, sono state usate le risorse che erano a disposizione negli anni passati per Proloco e cioè circa 38.000 euro". Cifra annuale della convenzione che era dunque rimasta nelle disponibilità comunali a seguito dei fatti accaduti tra municipalità e proloco. "Siamo felici di essere tornati a Cento e riprendere un filo interrotto anni fa – ha proseguito Riccardo Cavicchi – Le campionarie devono convivere con il centro storico e la sua realtà e il primo passo è stato parlare con le attività commerciali e condividere il percorso fieristico". Mantenute corte dei sapori, street food, luna park, ristorante della Benedetto, le istituzioni e sponsor in piazza Guercino con auto d’epoca. "Due le novità – prosegue – su via Provenzali e Cremonino l’iniziativa Cento delle meraviglie attirerà le famiglie con giovamento per fiera e negozi: attività ludiche a pagamento per i vari giochi e spettacoli o selfie con i personaggi delle fiabe. Su via Matteotti, invece, ci sarà il mondo vegano. L’Integrazione con le attività commerciali è attraverso un concorso che ha visto adesione di 52 negozi per ‘Caccia all’intruso’: visitando i negozi, chi troverà almeno 30 oggetti intrusi, parteciperà all’estrazione con in palio buoni acquisto. Idea per una visita della Fiera a più ampio respiro. Si parte domani con Cento on Stage. "Eventi che accompagnano fino a ottobre – ha chiuso l’assessore Silvia Bidoli – momenti clou, il 6 con l’inauguraizione della Fiera e i Jackson One".

l.g.