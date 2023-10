Torna la fiera, tre giorni di eventi

Eventi che si rivolgono a tutte le fascie di età della nostra cittadinanza, a San carlo sarà una tre giorni intensa che offrirà un ricco calendario di manifestazioni: un Dj set dedicato ai giovani con la partecipazione di Dj Richard Rinaldi che si esibirà per la prima volta nella sua piazza venerdì sera, sabato pomeriggio ci sarà a una simpatica sfilata canina, una dimostrazione di Agility dog grazie ad un gruppo di giovani genitori (Morgania & Co.) a seguire l’esibizione del bravissimo Maurizio Vittozzi alias Renato Zero e Domenica gran chiusura con la sfilata degli sbandieratori del Palio.