Torna la Giornata del farmaco Da oggi al 13 febbraio aderiscono 54 farmacie in città e provincia

Anche quest’anno si svolgerà la Giornata di Raccolta del Farmaco, un appuntamento ormai fisso con la solidarietà.

Durerà una settimana, da oggi a lunedì 13 febbraio. In oltre 5.200 farmacie che aderiscono in tutta Italia (espongono la locandina dell’iniziativa e l’elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org), sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi.

A Ferrara e provincia sono 54 le farmacie aderenti, e i farmaci raccolti andranno a 16 enti in tutto il territorio ferrarese.

I farmaci raccolti (nel 2022 furono 479.470 confezioni, pari a un valore di 3.819.463 ) saranno consegnati a 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura di almeno 400.000 persone in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine.

Il fabbisogno segnalato al Banco Farmaceutico da tali realtà supera il milione di confezioni di medicinali. Si invitano i cittadini ad andare apposta in farmacia per donare un farmaco. Servono soprattutto analgesici e antipiretici, antiinfiammatori per uso orale, preparati per la tosse, farmaci per dolori artico- lari e muscolari, antimicrobici intestinali e antisettici.

re. fe.