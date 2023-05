Torna la magia dei Pink Floyd

Il 4°Pink Floyd Festival è giunto alla quarta edizione, e va in scena sabato alle 21 in Pandurera. Grande soddisfazione per direttivo e volontari della Pro loco Del Gambero di Cento, che insieme ad Angelo Rausa hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. "È stato ideato per fini sociali – ricorda il presidente Rausa - infatti dal 2018 primo anno del Festival, parte dell’incasso va all’AIRC E.Romagna. Sul palco, ancora una volta i Wit Matrix, e Durga Mcbroom, la storica vocalist dei tour dei Pink Floyd che torna a far sentire la sua voce in città. Alle 18 invece, ci sarà Stefano Tarquini "Mr.Pinky", tra i più grandi collezionisti al mondo, che presenterà il suo libro "Any Colour You Like. Coinvolte anche la Scuola Taddia area Grafica nel creare la locandina di commemorazione dei 50 Anni di The Dark Side of The Moon.