Torna la rassegna ’Aprile Capuzziano’. Tre sabati dal 5 aprile

Torna, in un lungo avvicinamento alla Pasqua, la storica rassegna musicale “Aprile Capuzziano”, che farà suonare musica lirica e d’orchestra e sarà un omaggio della Città ai pittori Mario e Marisa Capuzzo. Dal 5 aprile, la rassegna organizzata dalla Città di Bondeno e da Auxing Scuola di Musica Bondeno si svilupperà per tre sabati pomeriggio presso la Sala 2000, unendo la tradizione musicale locale con orchestre anche estere. "L’Aprile Capuzziano è un nome ormai ben conosciuto dalla comunità – esordisce il sindaco, Simone Saletti –, avendo già ampiamente tagliato il traguardo dei quindici anni. Gli appuntamenti, naturalmente ad ingresso gratuito, sono pensati principalmente per una fascia d’età adulta e anziana che potrà contare su belle opportunità di socializzazione. Omaggiamo le figure dei coniugi Capuzzo – conclude Saletti – perché Marisa (detta anche “Marisa da Stellata” per via delle sue origini, ndr) fu promotrice della rassegna sin dagli albori nonché un’amante della musica lirica e del bel canto".