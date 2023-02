Torna la rassegna Teatro Scuola 20222023 rivolta ai bambini dei Comuni di Copparo, Tresignana e Riva del Po. Il nuovo appuntamento è sempre al De Micheli giovedì 2 marzo, alle 10, con Alekos il poeta delle bolle, che porta in scena le sue “Rime insaponate”: uno spettacolo con Alekos Ottaviucci, musiche di Guido Sodo e regia di Gabriele Duma. Alekos Ottaviucci è un giovane artista specializzato nell’arte delle bolle di sapone, portatore di uno stile unico. Con la sua arte ha viaggiato tutta Italia e molti altri paesi europei, così come in Asia e America Latina, raccogliendo grande entusiasmo e consensi unanimi di

critica e pubblico. Per la prima volta in scena a Copparo, è pronto a presentare la sua ultima creazione. Uno spettacolo sincero, ideato per sognare, creato intorno all’oggetto più impalpabile, surreale e divertente di sempre: la bolla di sapone.