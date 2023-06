Torna la sagra, c’è la santa messa degli scomparsi in mare

Tempo di sagra a Goro, con la 144ª fiera di Sant’Antonio cominciata ieri che si protrarrà fino a martedì. Domani, oltre all’apertura del Luna Park, alle 17 inizierà la processione da piazza Milva verso il Porto di Goro, a seguire l’imbarco gratuito per la suggestiva processione in mare, con tutte le barche pavesate, fino alla piccola statua, posta su una briccola, nella quale è stato deposta l’immagine del santo. Per poter seguire la processione occorre prenotarsi presso l’ufficio Iat di Goro al 335.1720739. Prima di sera fritto misto da passeggio sempre nella piazza dedicata all’indimenticata Milva e martedì alle 18 chiusura con la santa messa in ricordo dei pescatori scomparsi in mare.