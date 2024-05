Torna la Sagra del pesce azzurro e pinzino

Torna la solidarietà con la nuova edizione della Sagra del pesce azzurro e del pinzino, in programma nei prossimi tre fine settimana da oggi a domenica 2 giugno al centro Rivana Garden. La manifestazione è ideata dall’associazione ‘Nati con la calzamaglia’, in collaborazione con il centro di promozione sociale Rivana Garden con il patrocinio del Comune per creare momenti di socialità e raccogliere fondi sia a favore di progetti per l’infanzia sia per l’autosostentamento delle attività sociali. La cucina – a disposizione di chi prenota il tavolo e per l’asporto – apre alle 19 nelle serate del venerdì e del sabato e alle 11.30 per il pranzo della domenica con menù di pesce, sarde, anguillini, ma anche anguilla, seppie e calamaretti. La presentazione è stata anche l’occasione per ricordare che l’amministrazione comunale sostiene il centro Rivana Garden come luogo di aggregazione e solidarietà importante nell’area sud della città che gravita su via Bologna. Tutto il ricavato della manifestazione – al netto delle spese sostenute – andrà a progetti per l’infanzia come il ‘Progetto Colibrì’ che da diversi anni vede l’associazione aiutare l’Asp.

"Aiutiamo i bambini e lo loro famiglie – afferma Marco Malossi, presidente di Nati con la calzamaglia – nelle piccole cose che facilitano l’integrazione di ragazze e ragazzi all’interno della società. Mi riferisco a situazioni per le quali l’Asp, normalmente, non riuscirebbe a intervenire: l’apparecchio per i denti, la gita scolastica, il materiale didattico per la scuola, la bici o l’abbonamento del bus per spostarsi in città, occhiali con particolari gradazioni". "La collaborazione con l’associazione – spiega Daniele Malossi, presidente del Centro Rivana Garden – prosegue ormai da oltre 8 anni. Nell’arco di questo tempo il nostro Centro ha vissuto un lungo periodo di stop dovuto alla pandemia. Questi ragazzi hanno saputo dare nuova linfa al Rivana, riportando tanta gente dentro la struttura di via Pesci".

Lauro Casoni