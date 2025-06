Torna la Scuola di sviluppo: "Una visione di futuro per i dirigenti di domani"

Formare la classe dirigente del futuro, valorizzando i talenti locali e promuovendo idee innovative. Questo, in sintesi, il progetto dedicato a 25 giovani, dai 16 ai 19 anni, che la Scuola di sviluppo territoriale di Ferrara mette in campo per il terzo anno consecutivo, una esperienza formativa e innovativa a livello nazionale. "Un percorso che guarda al futuro, ai giovani e alla stessa città – esordisce Francesco Manca, presidente Confagricoltura – con radici saldamente piantate nel territorio. Saranno presenti ricercatori, politici e manager per poter connettere le future giovani classi dirigenti alla rete ferrarese". Durante il percorso di formazione i partecipanti avranno l’occasione di incontrare esperti, amministratori, imprenditori e professionisti, per affrontare sfide reali del territorio partecipando ad attività di affiancamento, facendo parte di una community continuativa.

"Sono in programma dal 3 al 5 settembre tre giorni residenziali di formazione all’Oasi di Canneviè di Codigoro – prosegue Ester Leonardi, dello staff della scuola – che si terranno con un primo incontro fra vecchi e nuovi studenti. Tra gli ospiti avremo Federico Bastianini, comunicatore e fondatore di Social Street, Fabiana Andreani, content creator, Donata Folesani e Maria Giovanna di Art-Er per una lezione su come trasformare un’idea in impresa, con l’agenzia Social Seed che proporrà un modulo sugli strumenti di analisi per lo sviluppo territoriale".

All’interno della Summer School si terrà l’evento ‘20x30’, uno spazio formale di confronto fra gli studenti e giovani professionalità ferraresi per offrire uno spazio di dialogo sugli ostacoli che i giovani incontrano nell’accesso al mondo del lavoro. Prenderanno parte all’evento Giovanni Missanelli, direttore di Assomela, Federico Stanzani, direttore generale Consorzio Italiano Vivaisti, il vicesindaco di Ferrara Alessandro Balboni, il sindaco di Portomaggiore Dario Bernardi, Arianna Silvestri, portavoce di LegaCoop, Marco Antonio Rizzo, manager Laboratorio Aperto Ferrara, Federico Poli, responsabile giovani Federmanager Ferrara. Modera Federico Di Bisceglie, giornalista de il Resto del Carlino. Previsto un panel dedicato alla comunicazione politica cui parteciperanno Marcello Mangolini, assistente parlamentare dell’eurodeputato Stefano Bonacini e Valentina Montanari, esperta di comunicazione pubblica ed istituzionale.

"Credo che la Scuola rappresenti una visione del futuro di crescita e di sviluppo del territorio – conclude Paolo Govoni, vice presidente della Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna e amministratore unico di Sipro – che non può non passare attraverso una formazione adeguata dei dirigenti". Sono intervenuti alla presentazione anche Jessica Morelli presidente Cna, Arianna Silvestri, portavoce Generazioni Legacoop, Ruggero Villani presidente della Scuola e lo studente Guido Lodi. La scuola è promossa da Confcooperative, Cna, Confagricoltura e Confartigianato Ferrara, Confindustria Emilia Area Centro, Legacoop Estense, Fondazione Navarra ed Emilbanca, con il sostegno di Camera di Commercio, Comune, Regione Emilia Romagna. Le iscrizioni si chiuderanno il 15 di luglio. Info su www.scuolasviluppoterritoriale.it.