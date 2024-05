Torna la storia della disco. Riaperti i Giardini Sonori

Ha inaugurato ieri la storica discoteca Giardini Sonori, acquistata e ristrutturare da una decina di studenti. Negli anni sono stati dismessi, poi abbandonati, e ora, grazie all’impegno di un gruppo di giovanissimi, trovano una seconda opportunità. I Giardini Sonori ritorneranno dunque a essere un punto di riferimento per gli amanti delle discoteche e dei club, grazie all’impegno di una decina di ragazzi dai 19 ai 23 anni. C’è tra loro chi va alle superiori, chi fa l’università, chi si sta per laureare. Ieri è stato il momento ufficiale per dire ‘We are back’.