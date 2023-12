Torna la storica sagra del maiale

Saranno due week-end all’insegna della storia e delle tradizioni del territorio, quelli che animeranno Tresigallo, pronta ad ospitare la 18esima edizione della Sagra ‘A zzuen al maial… in piaza!’. La manifestazione, organizzata da Pro Tresigallo, con il sostegno del Comune di Tresignana e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Ferrara, si terrà dal 7 al 10 e dal 15 al 17 dicembre ed è inserita nel programma delle iniziative natalizie. Ad illustrare le iniziative, oggi 30 novembre in conferenza stampa, erano presenti il sindaco di Tresignana Laura Perelli e il presidente di Pro Tresigallo Marco Pivari. "La Sagra – ha rimarcato la prima cittadina – giunge quest’anno alla 18esima edizione e si presenta con un programma più ricco rispetto agli anni scorsi. Come Amministrazione comunale sosteniamo con grande piacere questa manifestazione che celebra la lavorazione del maiale".